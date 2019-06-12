Telegram повідомив про хакерську атаку на месенджер

Месенджер Telegram зіткнувся з хакерською атакою, що могло призвести до проблем з підключенням у користувачів. Про це мовиться на офіційній сторінці месенджера в Twitter.

Невідомі атакували сервери компанії, намагаючись перевантажити їх (DDoS-атака). Це не повинно привести до витоку особистих даних користувачів, зазначили в компанії.

Сайт DownDetector, що відслідковує збої в роботі інтернет-сервісів, зазначає, що проблеми з Telegram виникли в Бразилії і США. Напередодні про проблеми повідомили в Росії і на Близькому Сході.

У Росії месенджер Telegram з минулого року офіційно заблокований після того, як його керівництво відмовилося передати ФСБ ключі шифрування листування користувачів. При цьому у переважної більшості користувачів Telegram в Росії як і раніше працює, месенджером користуються і чиновники, і прокремлівські журналісти, громадські діячі, і держслужбовці.