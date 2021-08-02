Український борець Теміров поступився суперникові в бронзовому фіналі Олімпіади-2020

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров поступився суперникові в бронзовому фіналі Олімпійських ігор у Токіо.

«Попри активність та наполегливість Ленура у сутичці проти представника Китаю Валіхана Сайліке, спортивна удача була все ж на боці останнього», ­­– повідомив Національний олімпійський комітет.

«У такій сутичці, коли йде рівна боротьба, – важко боротися. І на останніх секундах зробити якусь технічну дію, щоб забрати перевагу – складно. Дуже прикро, що не вдалося здобути нагороду та прошу вибачення, що не зміг виправдати надії вболівальників, але я щиро вдячний за їх підтримку. Втім не шкодую, що приїхав до Токіо. Гордий захищати честь України!», – заявив Ленур Теміров по завершенню виступу.

За даними НОК, Ленур Теміров має в особистому активі нагороди європейської і світової першості, був учасником Олімпійських ігор в Лондоні- 2012.

Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо триватимуть до 8 серпня. Олімпіаду перенесли на цей рік через пандемію COVID-19.