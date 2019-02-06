Збірна України поступилася команді Швеції в першому матчі Кубка Федерації

Збірна України з тенісу не змогла обіграти команду Швеції в першому матчі групового турніру зональних змагань першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

У стартовій зустрічі Даяна Ястремська обіграла Йоганну Ларссон 6:4, 6:2, потім Леся Цуренко поступилася Ребеці Петерсон 0:6 2:6. Після двох матчів рахунок у матчі Україна-Швеція зрівнявся.Все вирішувала парна зустріч, у якій Надія Кіченок і Марта Костюк поступилися Йоганні Ларссон і Ребеці Петерсон 6:2, 3:6, 5:7.

7 лютого Україна зіграє з Болгарією, 8-го – з Естонією. Всі матчі починаються об 11:00.

Команда, яка займе перше місце в групі B, 9 лютого зіграє з переможцем групи А, де виступають Данія, Польща та Росія.

За збірну України грають Леся Цуренкo, Дaяна Ястремська, Кaтерина Козлова, Мaрта Костюк і Надія Кіченок.