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18 січня 2020, Київ 11:16
Новини | Спорт

Теніс: Ястремська поступилася в фіналі турніру в Аделаїді, Кіченок перемогла в Хобарті

Ястремська вперше грала у фіналі турніру такого рівня

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Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла перемогти в першому в кар’єрі фіналі турніру серії WTA Premier у Аделаїді.

У вирішальному матчі 19-річна українка поступилася першій ракетці світу, австралійці Ешлі Барті – 2:6, 5:7.

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Ще одна українка Надія Кіченок у парі з представницею Індії Санією Мірзою завоювали титул на турнірі серії WTA International у Хобарті. У фіналі вони перемогли китайську пару Пен Шуай / Чжан Шуай з рахунком 6:4, 6:4.

Наступного тижня в австралійському Мельбурні почнуться матчі основної сітки першого у сезоні турніру серії «Великого Слему» Australian Open.

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