Теніс: Ястремська поступилася в фіналі турніру в Аделаїді, Кіченок перемогла в Хобарті

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла перемогти в першому в кар’єрі фіналі турніру серії WTA Premier у Аделаїді.

У вирішальному матчі 19-річна українка поступилася першій ракетці світу, австралійці Ешлі Барті – 2:6, 5:7.

Ще одна українка Надія Кіченок у парі з представницею Індії Санією Мірзою завоювали титул на турнірі серії WTA International у Хобарті. У фіналі вони перемогли китайську пару Пен Шуай / Чжан Шуай з рахунком 6:4, 6:4.

Наступного тижня в австралійському Мельбурні почнуться матчі основної сітки першого у сезоні турніру серії «Великого Слему» Australian Open.