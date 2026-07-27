«Бачимо, що люди повертаються» – Терехов про те, скільки людей живе в Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що до міста повертаються люди, які виїхали з початком повномасштабного вторгнення Росії.

За його словами, до 24 лютого 2022 року населення Харкова складало приблизно два мільйони, про що свідчили перевезення метрополітену й інші «показники, які дають об’єктивну картину».

«Початок війни, березень 2022 року, Харків – 350 тисяч мешканців. 350 тисяч. Люди були вимушені виїжджати. Я пам’ятаю ці величезні черги, як ми евакуйовували людей, потяги, як люди зі сльозами на очах казали: «Ми обов’язково будемо повертатися, тримаємось, тримаємось разом». Я все це чудово розумію – вони рятували життя своє, своїх родин, своїх дітей – і з повагою ставлюся до цього. Але потім, коли був контрнаступ, вдалий контрнаступ [Сил оборони], і були відкинуті російські війська У вересні 2022 року Сили оборони внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. 11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона. від кордону з містом Харковом, практично до кордону з Україною, почалось чотири хвилі повернення», – сказав Терехов.

Міський голова Харкова зазначив, що нині в місті живуть майже 1 мільйон 400 тисяч людей.

«І ми бачимо, що люди повертаються. Повертаються і з інших областей, і з Європи повертаються. І це чудово. Це чудовий, добрий знак, я вітаю всіх, хто повертається. Але ж ми маємо сьогодні й інший показник. Знаєте, я дуже не люблю таке слово показник, але ж кількість людей, вимушених переселенців... Ці люди залишились без нічого – без даху над головою, без речей, переважно без документів. Але вони свідомо обрали місцем життя Україну і свідомо обрали місцем життя наше місто. Сьогодні ми маємо 219 тисяч вимушених переселенців», – додав Терехов, уточнивши, що це люди не лише з Харківської області, а і з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей.

Терехов також заявив, що в Харкові від початку повномасштабного вторгнення Росії зруйновані близько 14 тисяч будівель, серед яких майже 10 тисяч – це житлові будинки. Він наголосив, що серед великих міст Харків «має найбільше руйнацій взагалі в Україні».

Ігор Терехов обіймає посаду мера Харкова з 21 листопада 2021 року, ще майже рік до того – з 17 грудня 2020-го – виконував обов’язки очільника міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України, зокрема і в прифронтовому Харкові.