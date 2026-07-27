Харків серед великих міст України «має найбільше руйнацій» через війну – мер

У Харкові від початку повномасштабного вторгнення Росії зруйновані близько 14 тисяч будівель, серед яких майже 10 тисяч – це житлові будинки, повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він наголосив, що серед великих міст Харків «має найбільше руйнацій взагалі в Україні».

«Більш ніж 160 тисяч мешканців міста Харкова залишилися без своїх домівок, без даху над головою. Чи вдалося [щось відбудувати]? Так, ми, починаючи з 2022 року, відбудовували, відновлювали. За цей час приблизно чотири тисячі будинків житлових нам вдалося відбудувати, відновити. Є ті, які мали незначні пошкодження, вони швидше відновлюються. Є ті, які зараз у нас ще в роботі», – сказав мер.

За словами Терехова, для робіт із відновлення є «стримуючі фактори».

«Перший стримуючий фактор – це кошти. Бо сьогодні ми залежимо не тільки від власних коштів, а й від державних. На жаль, за це півріччя ми не мали жодної копійки державної субвенції на відбудову. Жодної копійки. І все це ми робимо за власні кошти… Інше питання – це кадри, людські ресурси. Бо ви розумієте, що сьогодні дуже багато людей боронять нашу землю, захищаючи нас. Тільки серед наших комунальних служб більше ніж тисяча людей сьогодні зі зброєю в руках, в лавах ЗСУ захищають і наше місто, і в цілому Україну», – сказав міський голова Харкова.

Ігор Терехов обіймає посаду мера Харкова з 21 листопада 2021 року, ще майже рік до того – з 17 грудня 2020-го – виконував обов’язки очільника міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України, зокрема і в прифронтовому Харкові.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.