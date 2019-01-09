На Тернопільщині засудили інформатора «ЛНР» – Служба безпеки

У Тернопільській області до позбавлення волі засуджено інформатора бойовиків збройного угруповання «ЛНР». Про це повідомила 8 січня Служба безпеки України.

«Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Рубіжного збирав для бойовиків незаконних збройних формувань відомості про сили антитерористичної операції на території регіону. Зловмисника, зокрема, цікавила інформація про кількість особового складу і техніки підрозділів Збройних Сил України, що дислоковані в місті, та їх переміщення через залізничну станцію. Отримані відомості він передавав представнику так званої «народної міліції ЛНР». Також поплічник терористів намагався залучити до протиправної діяльності місцевих жителів», – ідеться у повідомленні.

Зловмисника затримали 3 листопаді 2016 року.

«Тернопільський міськрайонний суд визнав фігуранта справи винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді чотирьох з половиною років ув’язнення», – розповіли в СБУ.

Зазначається, що вирок набув законної сили.