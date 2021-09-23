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У Тернопільській області зафіксували землетрус

На Тернопільщині також реєстрували землетруси магнітудою 2,0 23 квітня 2020 року та 28 травня 2019 року

У Тернопільській області стався землетрус магнітудою 4,3. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Джерело землетрусу залягало на глибині 6 кілометрів в районі міста Чортків.

«За класифікацією землетрус відноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються. Картини зрушуються з місця. Відчутні коливання подібні з коливаннями, утвореними падінням тяжких предметів усередині будівлі», – пояснили у відомстві.

Зазначається, що на Тернопільщині також реєстрували землетруси магнітудою 2,0 23 квітня 2020 року та 28 травня 2019 року.

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