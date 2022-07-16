Чотирьох людей затримали на Тернопільщині за продаж гумдопомоги – Нацполіція

Національна поліція звітує про затримання групи людей у Тернопільській області за продаж гуманітарної допомоги – про це йдеться в заяві 16 липня.

За даними слідства, фігуранти – чоловіки, які мали дозвіл на виїзд до Європейського союзу. Вони ввозили до України гуманітарну допомогу для військових та переселенців.

«На ділі завезені вантажі розподіляли між учасниками злочинної групи та реалізовували на території власних домогосподарств. 14 липня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили гуманітарну допомогу: формений одяг, розгрузки, тактичні окуляри, ножі, продукти харчування, засоби особистої гігієни, речі для немовлят, аптечки та медикаменти, серед яких сильнодіючий лікарський засіб «Трамадол», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Блінкен заявив про 368 млн дол гуманітарної допомоги українцям

Правоохоронці оцінюють вартість вилученого майна орієнтовно в 2 мільйони гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за статтею про «незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги)».

У червні Офіс генерального прокурора повідомив, що підприємцеві з Києва оголосили підозру через продаж гуманітарної допомоги з ЄС та США на пів мільйона гривень.