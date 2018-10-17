Столиця американського Техасу встановила 10 листопада Днем пам’яті жертв Голодомору – посольство

Столиця американського штату Техас місто Остін встановила 10 листопада 2018 року Днем вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, повідомило українське посольство в США.

У дипломатичному представництві пояснили, що мер міста Стів Адлер видав спеціальну прокламацію.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

На початку жовтня Сенат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

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Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.