Американський штат Юта визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом – посольство

Американський штат Юта визнав Голодомор 1932-33 в Україні геноцидом, повідомляє посольство України в США.

За повідомленням, губернатор Гарі Герберт підписав відповідну Декларацію під час зустрічі з послом України в США Валерієм Чалим 10 жовтня й оголосив 24 листопада 2018 року в Юті Днем пам’яті українського Голодомору-геноциду.

Цього місяця Сенат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Як повідомляло посольство України у Вашингтоні, резолюція, ухвалена Сенатом, засуджує порушення прав людини, вчинені владою СРСР проти українців, її автори висловлюють співчуття жертвам Голодомору і закликають поширювати інформацію про трагедію.

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Згідно з повідомленням посольства, подібну ж резолюцію затвердив комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу, і наразі документ очікує розгляду на пленарному засіданні.

Під час виступу на 73-й Генеральній асамблеї ООН президент України Петро Порошенко зазначив, що Київ чекає затвердження на рівні комітету Конгресу рішення Сполучених Штатів Америки про визнання Голодомору геноцидом.

У березні цього року посольство України в США повідомляло, що 11 американських штатів визнали Голодомор 1932-33 років геноцидом.