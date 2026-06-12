У Таїланді у віці 47 років померла принцеса Па. Вона три з половиною роки провела непритомною в лікарні

Старша донька короля Таїланду Рами X померла у віці 47 років, повідомила пресслужба палацу.

Принцеса Баджракітіябха Нарендіра Деб'яваті, відома як принцеса Па, в грудні 2022 року знепритомніла під час поїздки до одного з національних парків країни. Її доставили гелікоптером до лікарні в Бангкоку, де вона і перебувала до смерті. До тями старша дочка короля так і не прийшла.

Принцеса Па народилася 7 грудня 1978 року. Після навчання в Корнельському університеті в США, де вона здобула ступінь магістра та доктора в галузі права, принцеса працювала прокурором в офісі Генерального прокурора Таїланду. З 2012 до 2014 року вона була послом в Австрії, Словенії та Словаччині, а потім знову повернулася до офісу Генерального прокурора Таїланду.

У 2017 році Комісія ООН із запобігання злочинності та кримінальному правосуддю призначила принцесу послом доброї волі з верховенства ⁠закону у Південно-Східній Азії.

Старша дочка короля активно займалася захистом прав ув’язнених жінок.

У 2021 році принцеса Па отримала звання генерала і пост у Королівському командуванні безпеки – незалежної від міністерства оборони Таїланду структури, що опікується безпекою королівської родини.

Після смерті принцеси, пише Reuters, у Таїланді буде оголошено національну жалобу.

Принцеса Па була однією із трьох дітей Рами X, які могли претендувати на трон. Спадкоємцем престолу є Діпангкорн Расмічоті, син Рами X від третього шлюбу.