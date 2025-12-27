Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню

Міністри оборони Таїланду та Камбоджі 27 грудня оголосили про підписання угоди про припинення вогню.

Режим припинення вогню набув чинності опівдні за місцевим часом і поширюється на «всі види зброї» та «напади на цивільне населення, цивільні об’єкти та інфраструктуру, а також військові об’єкти будь-якої зі сторін, у всіх випадках та в усіх районах».

«Обидві сторони згодні зберегти поточне розміщення військ без подальших переміщень», – йдеться в документі.

У рамках угоди Таїланд погодився звільнити 18 камбоджійських військовополонених, якщо режим припинення вогню не буде порушений протягом 72 годин. Сторони також домовилися утримуватися від «провокаційних дій, які можуть призвести до ескалації напруги».

Це вже друга угода про припинення вогню, укладена за останні місяці. У жовтні за посередництва президента США Дональда Трампа сторони підписали декларацію, в якій зобов’язалися припинити всі військові дії та встановити добросусідські відносини. Втім, на початку грудня відносини між країнами знову загострилися.

Як повідомляє арабський канал Al Jazeera, внаслідок 20-денного конфлікту в обох країнах загинули понад 100 людей, ще понад пів мільйона мирних жителів були змушені залишити свої будинки.

Попередні прикордонні сутички між Камбоджею та Таїландом сталися в липні 2025 року, через кілька днів після загибелі двох солдатів Таїланду, які підірвалися на мінах. Винищувачі F‑16 військово-повітряних сил Таїланду у відповідь завдали авіаудари по Камбоджі.

Конфлікт між сучасними Таїландом і Камбоджею через прикордонні території та розташовані на них священні для буддистів храми триває вже понад сто років і призвів до більш ніж 10 війн лише у 20 і 21 століттях.



