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06 Березень 2019, Київ 10:23
Новини | Міжнародні

Гурт The Prodigy оголосив, що скасував усі концерти через смерть вокаліста Флінта

4 березня Кіта Флінта знайшли мертвим у його будинку в британському графстві Ессекс

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Гурт The Prodigy оголосив, що скасував усі концерти через смерть вокаліста Кіта Флінта.

«Через трагічну смерть Кіта Флінта всі майбутні шоу Prodigy будуть негайно скасовані», – йдеться в повідомленні на сторінці гурту у Facebook.

У липні The Prodigy мав виступити в Києві.

4 березня Кіта Флінта знайшли мертвим у його будинку в британському графстві Ессекс. Лідер гурту Ліам Гаулетт заявив, що причиною смерті Флінта стало самогубство.

Флінт, зокрема, виконував одні з найбільш відомих пісень електронного гурту The Prodigy – «Firestater» та «Breathe».

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