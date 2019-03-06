Гурт The Prodigy оголосив, що скасував усі концерти через смерть вокаліста Флінта

Гурт The Prodigy оголосив, що скасував усі концерти через смерть вокаліста Кіта Флінта.

«Через трагічну смерть Кіта Флінта всі майбутні шоу Prodigy будуть негайно скасовані», – йдеться в повідомленні на сторінці гурту у Facebook.

У липні The Prodigy мав виступити в Києві.

4 березня Кіта Флінта знайшли мертвим у його будинку в британському графстві Ессекс. Лідер гурту Ліам Гаулетт заявив, що причиною смерті Флінта стало самогубство.

Флінт, зокрема, виконував одні з найбільш відомих пісень електронного гурту The Prodigy – «Firestater» та «Breathe».