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31 Жовтень 2018, Київ 15:07
Новини | Суспільство

Помер художній керівник київського Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

Митницький пішов з життя у віці 87 років

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Художній керівник київського Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Едуард Митницький.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя засновник та незмінний художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, видатний режисер та педагог, народний артист України, професор Едуард Маркович Митницький», – повідомили у театрі.

Дату і час прощання з Митницьким повідомлять пізніше.

Народився Митницький у серпні 1931 року. Він поставив десятки вистав у театрах Києва, Севастополя, Сімферополя, Одеси, Риги, Вільнюса і інших міст.

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