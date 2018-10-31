Помер художній керівник київського Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

Художній керівник київського Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Едуард Митницький.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя засновник та незмінний художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, видатний режисер та педагог, народний артист України, професор Едуард Маркович Митницький», – повідомили у театрі.

Дату і час прощання з Митницьким повідомлять пізніше.

Народився Митницький у серпні 1931 року. Він поставив десятки вистав у театрах Києва, Севастополя, Сімферополя, Одеси, Риги, Вільнюса і інших міст.