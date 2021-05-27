Українська делегація у ТКГ повідомила про «жорсткий обмін думками» політрадників лідерів «нормандської четвірки»

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі розповіла про перебіг зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки», що відбулася напередодні.

«Не зважаючи на послідовні спроби України повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та відповідну підтримку посередників, Франції та ФРН, представники РФ звели дискусію до питання, відповідь на яке з 2014 року відома всьому цивілізованому світу: хто є сторонами конфлікту? Підтвердженням чого є неодноразові заяви лідерів та високих представників ЄС та, зокрема, нещодавні заяви президента США Джо Байдена, в яких сторонами конфлікту зазначаються Україна та РФ. Відбувся жорсткий обмін думками. Україна не погодилася на спроби РФ виключати себе зі сторін конфлікту», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що найближче засідання ТКГ заплановане на 9 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.