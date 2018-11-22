Українська сторона у Тристоронній контактній групі ініціювала розведення сил у Станиці Луганській

Українська сторона у Тристоронній контактній групі у ході засідання у Мінську 22 листопада ініціювала розведення сил у Станиці Луганській з 26 листопада. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.

«Україна ініціювала розведення військової техніки по Станиці Луганській на 26 листопада, у разі виконання безпекових передумов і дотримання режиму тиші», – написала Геращенко у Facebook.

За словами віце-прем’єра, Україна також запропонувала переформувати політичну групу і «розпочати це переформатування з саморозпуску всіх так званих інституцій і «установ республік» в ОРДЛО».

«Щодо заручників, то українська сторона готова помилувати злочинців, причетних до злочинів проти територіальної цілісності, заради звільнення заручників з окупованого Донбасу. І передати росіянам їх криміналітет, в обмін на політв’язнів Кремля. Поки що позитивних сигналів на ці пропозиції немає, на жаль», – зазначила Геращенко.

21 листопада Новим представником України в Тристоронній контактній групі став Євген Марчук.