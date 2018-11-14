Геращенко: Росія «категорично» проти позачергового засідання контактної групи

Росія відмовилася від проведення позачергового засідання контактної групи, яке українська сторона пропонувала провести у зв’язку з псевдовиборами на Донбасі, заявляє перша віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко.

«Росія, попри готовність представників ОБСЄ негайно скликати позачергове засідання ТКГ у зв’язку з фейковими виборами на Донбасі, категорично відмовилася від цієї ініціативи України, заявивши, що «не бачить у ній потреби». ОБСЄ отримало від російських представників відповідного листа», – написала Геращенко у Facebook 13 листопада.

Напередодні вона повідомляла, що українська сторона в Тристоронній контактній групі офіційно запропонувала провести позачергове засідання групи в Мінську у зв’язку з проведенням так званих «виборів» на Донбасі.

Країни Заходу засудили проведення цих «виборів» і закликали Росію вивести свої війська й озброєння з території України й ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

У США і Євросоюзі також дали знати про можливість нових санкцій проти Росії через ці «вибори».

Росія заявляє, ніби «вибори» нових ватажків угруповань «ДНР» та «ЛНР» і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям, на тій підставі, що в цих угодах ні про які такі вибори взагалі не згадано – а відтак вони, мовляв, і не заборонені.

Мінські ж домовленості взагалі не передбачають існування й діяльності будь-яких структур угруповань «ДНР» і «ЛНР» і за єдині можливі вибори на нині окупованих територіях визначають місцеві, що мають бути проведені після політичного врегулювання конфлікту, за рішенням української влади і відповідно до законодавства України, а також відповідати стандартам ОБСЄ.

Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань. Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом».

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!