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14 Листопад 2018, Київ 09:06
Новини | Політика

Геращенко: Росія «категорично» проти позачергового засідання контактної групи

ОБСЄ отримало від російських представників відповідного листа, повідомила Ірина Геращенко

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Росія відмовилася від проведення позачергового засідання контактної групи, яке українська сторона пропонувала провести у зв’язку з псевдовиборами на Донбасі, заявляє перша віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко.

«Росія, попри готовність представників ОБСЄ негайно скликати позачергове засідання ТКГ у зв’язку з фейковими виборами на Донбасі, категорично відмовилася від цієї ініціативи України, заявивши, що «не бачить у ній потреби». ОБСЄ отримало від російських представників відповідного листа», – написала Геращенко у Facebook 13 листопада.

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Напередодні вона повідомляла, що українська сторона в Тристоронній контактній групі офіційно запропонувала провести позачергове засідання групи в Мінську у зв’язку з проведенням так званих «виборів» на Донбасі.

Країни Заходу засудили проведення цих «виборів» і закликали Росію вивести свої війська й озброєння з території України й ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

У США і Євросоюзі також дали знати про можливість нових санкцій проти Росії через ці «вибори».

Росія заявляє, ніби «вибори» нових ватажків угруповань «ДНР» та «ЛНР» і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям, на тій підставі, що в цих угодах ні про які такі вибори взагалі не згадано – а відтак вони, мовляв, і не заборонені.

Як на Донбасі вибирали нових ватажків бойовиків? (Відео)
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Як на Донбасі вибирали нових ватажків бойовиків? (Відео)

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Мінські ж домовленості взагалі не передбачають існування й діяльності будь-яких структур угруповань «ДНР» і «ЛНР» і за єдині можливі вибори на нині окупованих територіях визначають місцеві, що мають бути проведені після політичного врегулювання конфлікту, за рішенням української влади і відповідно до законодавства України, а також відповідати стандартам ОБСЄ.

Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань. Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом».

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