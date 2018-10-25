Заступник голови Нацполіції продав рухоме майно на 1,2 млн гривень – #Точно

Заступник голови Національної поліції України Ігор Купранець отримав 1 232 000 гривень доходу від відчуження рухомого майна. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Покупцем рухомого майна Купранця став Крічфалуші Василь Васильович.

У січні Ігор Купранець подав зміни до декларації, в яких вказав, що отримав у подарунок від батька автомобіль Lexus GX460 вартістю 1 055 000 гривень. Окрім цього, правоохоронець задекларував 1 700 000 гривень доходу від відчуження нерухомого майна на користь Олександра Кузьменка.

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Як повідомляло #Точно, родичі Ігоря Купранця були фігурантами кількох журналістських розслідувань. Одне з них стосувалось «незаконного бізнесу в зоні відчуження».