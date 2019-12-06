У соцмережах запустили флешмоб через висловлювання президента Казахстану про Крим

Користувачі соціальних мереж запустили флешмоб після висловлювань президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про анексію Криму.

У Instagram і Twitter публікують фото плакату з головою осла, з яким напередодні вийшов на пікет у Нур-Султані казахстанський художник Асхат Ахмедьяров, щоб попросити вибачення у народу України.

Також користувачі ставлять хештег «Вибачте за нього», саме цей напис був на плакаті Ахмедьярова.

«Я – громадянка Казахстану, і мені соромно за слова Токаєва. Я висловлюю солідарність Україні і вважаю Крим тимчасово окупованою Росією територією України», – пишуть користувачі в Twitter.

Раніше в інтерв’ю Deutsche Welle президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не називає анексією події, які відбулися в Криму в 2014 році, коли Росія заявила про «приєднання» українського півострова до своєї території.

4 грудня Міністерство закордонних справ України заявило, що готує демарші Казахстану через слова Токаєва.