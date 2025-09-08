Токаєв пропонує ліквідувати Сенат Казахстану. Президент прагне однопалатного парламенту

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у зверненні до народу 8 вересня запропонував розпустити Сенат (верхню палату парламенту) і створити однопалатний парламент. Він повідомив, що референдум щодо створення однопалатного парламенту відбудеться у 2027 році, а перед цим на обговорення буде виділений рік.

«З огляду на особливу значущість реформи, я думаю, що її обговорення триватиме рік. Потім, у 2027 році, можна провести загальнонаціональний референдум. Тоді ми зможемо внести відповідні зміни до Конституції. Якщо ми прийдемо до спільного рішення щодо необхідності однопалатного парламенту, я вважаю, що такий парламент має обиратися лише за партійними списками», – сказав він.

Токаєв заявив, що чинний парламент продовжить роботу до кінця своїх повноважень, а чи буде розпущений Сенат, залежатиме від результатів референдуму.

Зараз парламент Казахстану складається з Сенату та Мажилісу (палати депутатів). Мажиліс формується шляхом виборів. У Сенаті 40 із 50 членів обираються опосередковано місцевими органами влади (масліхатами), ще десятеро призначаються президентом. Пропозиція Токаєва означає перерозподіл влади: від місцевих органів влади у бік партій.