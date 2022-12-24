Лідер гурту «Антитіла» Тополя розповів, чи збирається іти в політику

Лідер гурту «Антитіла» та волонтер Тарас Тополя заявив, що наразі не збирається іти в політику. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

У відповідь на уточнення, чи може він змінити свою думку в майбутньому, музикант зазначив, що «кожен громадянин має право» на такий крок.

«Загалом кожен в країні може йти в політику, незалежно від професії. Залежно від віку – так. Але кожен громадянин, який досягнув повноліття, може піти в політику і має на це право», – наголосив Тополя.

За словами співака та волонтера, у своєму нинішньому статусі він має можливість доносити політикам, посадовцям і навіть президенту свої думки щодо тих чи інших питань, утім не долучений до самого процесу ухвалення політичних рішень.

Відповідно до законодавства, під час воєнного стану проведення виборів та довиборів на вакантні місця в органах центральної та місцевих влади в Україні заборонено.