Донецька ОДА: відновлення водопостачання в Торецьку очікують 12 січня

Відновлення водопостачання Торецька, припинене через аварію 4 січня, очікують 12 січня у другій половині дня, повідомив у Краматорську Сергій Гончаренко, директор департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА.

За словами чиновника, питання ремонту ускладнюють переговори щодо отримання «режиму тиші», адже необхідно отримати гарантії безпеки під час здійснення ремонтних робіт. Цього разу перемовини тривали з 5 по 8 січня.

«Режим тиші» був отриманий три дні тому (8 січня – ред.). Бригади вийшли з Горлівки (непідконтрольна Україні територія – ред.) і з Торецька для виявлення дефектів і планування робіт. Горлівська бригада ліквідувала два витоки. А українська сторона не змогла вийти з першого разу через попереджувальний вогонь із непідконтрольної території. Через це затрималися роботи на один день. Вчора (10 січня – ред.) був перший день робіт із ліквідації аварії. Полагодили одну ділянку, лишилися ще дві», – зазначив Сергій Гончаренко.

«Сьогодні вранці бригади знову вийшли. Одну ділянку вже зробили. Зараз працюють на останній ділянці. Плануємо до 18:00 сьогодні, до кінця «режиму тиші» закінчити роботу і підняти тиск. У цьому випадку 12 січня у другій половині дня у людей в Торецьку буде вода», – додав він.

Сама аварія сталася 4 січня. Через порив на водогоні «Горлівка – Торецьк» без води залишилися жителі Торецька і прилеглих населених пунктів, всього майже 38 тисяч людей. До завершення ремонту воду жителям підвозять за графіком.

Питна вода до Торецька надходить через Горлівську фільтрувальну станцію, яка розташована на непідконтрольній Україні території, по водогону діаметром 900 мм. Труба водогону перетинає позиції російських гібридних сил та об’єднаних сил.

У Донецькій обласній адміністрації лише за 2020 рік нарахували дев’ять великих аварій на цьому водогоні. Вони сталися через обстріли і влучання боєприпасів. У Донецькій ОДА повідомили, що за останній квартал жителі Торецька та прилеглих селищ загалом 320 годин не отримували питну воду з цього водогону. Наразі чиновники розглядають можливість побудови альтернативного водогону для водопостачання прифронтового міста.