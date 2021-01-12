12 січня мають завершити ремонт водогону «Торецьк – Горлівка»

У середу, 12 січня, мають звершити ремонт ділянки водогону «Торецьк – Горлівка» біля населеного пункту Південне, якщо буде дотримано режим припинення вогню. Про це повідомили у Донецькій ОДА.

Напередодні співробітники КП «Компанія «Вода Донбасу» усунули два прориви.

«Усього до обстеження та проведення ремонтних робіт залучалось 24 особи та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС – п’ять осіб та дві одиниці техніки», – мовиться у повідомленні.

В ОДА наголосили, що ремонтні роботи у «сірій зоні» дозволено проводити тільки у світлий час доби у супроводі представників СММ ОБСЄ та піротехнічного розрахунку ДСНС України. За дотриманням гарантій безпеки та режиму припинення вогню слідкують українські представники СЦКК.

Сама аварія сталася 4 січня. Через порив на водогоні «Горлівка – Торецьк» без води залишилися жителі Торецька і прилеглих населених пунктів, всього майже 38 тисяч людей. До завершення ремонту воду жителям підвозять за графіком.

Питна вода до Торецька надходить через Горлівську фільтрувальну станцію, яка розташована на непідконтрольній Україні території, по водогону діаметром 900 мм. Труба водогону перетинає позиції російських гібридних сил та об’єднаних сил.

У Донецькій обласній адміністрації лише за 2020 рік нарахували дев’ять великих аварій на цьому водогоні. Вони сталися через обстріли і влучання боєприпасів. У Донецькій ОДА повідомили, що за останній квартал жителі Торецька та прилеглих селищ загалом 320 годин не отримували питну воду з цього водогону. Наразі чиновники розглядають можливість побудови альтернативного водогону для водопостачання прифронтового міста.

У «сірій зоні» працівникам КП «Компанія «Вода Донбасу» дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ та піротехнічного розрахунку ДСНС України. Контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки та режиму припинення вогню було здійснено представниками УС СЦКК.