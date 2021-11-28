У Торонто пройшла акція пам’яті жертв Голодомору

На вшанування пам’яті жертв Голодомору у 1932-1933 року осередок Конгресу українців Канади в Торонто організував 28 листопада панахиду та жалобний мітинг. Скорботні заходи уже втретє відбуваються біля новозбудованого Меморіалу жертв Голодомору у Торонто на Виставковому майданчику.

Співчуття українській громаді у зв’язку з ушануванням жертв Голодомору висловив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Його звернення зачитав депутат канадського парламенту Іван Бейкер. За словами парламентаря, його бабуся Олена була свідком Голодомору і просила пам’ятати і вшановувати померлих під час цієї трагедії.

У свою чергу лідерка Конгресу українців Канади Леся Хичій закликала дітей, внуків і правнуків свідків Голодомору долучатися до мережі нащадків Голодомору та додати свій голос до поширення історій своїх родичів. За її словами, це є обов’язком перед жертвами та свідками Голодомору, перед українським народом.

В емоційному виступі перед громадою, свідок Голодомору Микола Латишко наголосив, що відповідальність за мільйони жертв штучного голоду несе «проклята комуністична влада, яка поневолювала і далі хоче поневолювати Україну».

За його словами, було багато свідків, є багато автентичних радянських документів, які підтверджують, що Голодомор було створено навмисно для знищення українського народу.

Голова Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод у своєму виступі провів історичні паралелі, наголосивши, що теперішній очільник президент Росії Володимир Путін здійснює таку ж саму політику щодо України, яку свого часу проводив Йосиф Сталін. Він нагадав, що Україна сьогодні зазнає від кремлівського режиму військових, економічних, і політичних атак, біля кордонів України зосереджено 100 тисяч російських військових, а територія Криму і частина Донбасу перебувають під російською окупацією.

Як зазначив пан Ґрод, СКУ закликає Канаду і міжнародну спільноту зупинити агресію Росії і надавати Україні посильну допомогу, аби протидіяти російській окупації.

Про гіркі історичні уроки Голодомору і про те, щоб ніколи знову цього не трапилося, говорили у своїх виступах мер Торонто Джон Торі, генеральний консул України в Торонто Олександр Шевченко, голова Конґресу українців Канади (відділ Торонто) Петро Штурин та інші громадські та політичні діячі.

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Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.