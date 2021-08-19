Голову Харківської облради, якого підозрюють в отриманні хабаря, звільнили з посади

Депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення про звільнення Артура Товмасяна з посади голови облради.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій сесії облради 19 серпня.

Зазначається, що Товмасяна звільнено « у зв’язку з достроковим припиненням повноважень».

5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для Товмасяна запобіжний захід у вигляді застави майже в три мільйони гривень. За даними Національного антикорупційного бюро, його підозрюють в отриманні понад мільйона гривень хабаря.

17 серпня Товмасян заявив, що вирішив скласти повноваження. За словами Товмасяна, він не прикривається «жодними посадами та політичною приналежністю» і має намір захищати своє ім’я у суді.