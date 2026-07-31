США заявляють, що «Хамас» погодився на план роззброєння в Газі

Президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив, що створена його адміністрацією Рада миру досягла угоди про «повне роззброєння» «Хамасу» (угруповання, визнане терористичним у ЄС і США) й інших збройних груп у Секторі Гази, назвавши це проривом, який може прокласти шлях до виведення ізраїльських військ і створення нової палестинської адміністрації.

У дописі в Truth Social Трамп заявив, що угода є «критичним кроком до того, щоб Газою нарешті керував новий палестинський уряд», який працюватиме разом із Радою миру. Він додав, що Ізраїль вийде з Гази «після завершення роззброєння».

«Ця угода є критичним кроком до того, щоб Газою нарешті керував новий палестинський уряд, який тісно співпрацюватиме з Радою миру», – написав Трамп, додавши, що Газа більше не буде базою для нападів на Ізраїль.

Якщо пропозиція буде реалізована, вона ознаменує значний зсув у зусиллях щодо зміни післявоєнного управління в Газі. Однак залишається незрозумілим те, чи Ізраїль і «Хамас» офіційно прийняли цю домовленість, жодна зі сторін поки що не коментувала ситуацію.

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Тоді бойовики «Хамасу» здійснили масштабний напад на Ізраїль. Бойовики здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю, вторглися на його територію та вчинили наймасовішу різанину мирного населення в історії сучасної ізраїльської держави, вбивши близько 1200 людей. Бойовики також захопили близько 250 заручників і перевезли їх до Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, інші загинули.

Ізраїль відповів оголошенням війни «Хамасу». Під час наземної операції і бомбардувань Сектора Гази близько 170 тисяч людей зазнали поранень (дані міністерства охорони здоров’я, контрольованого «Хамасом»).

У жовтні 2025 року ізраїльська влада та «Хамас» домовилися про припинення вогню згідно з мирним планом, розробленим адміністрацією президента США Дональда Трампа. США, Туреччина, Катар та Єгипет виступили гарантами виконання угод. Під час першого етапу бойовики «Хамасу» повернули всіх живих і загиблих ізраїльських заручників в обмін на звільнення палестинських в’язнів з ізраїльських тюрем.

У середині січня Білий дім оголосив про початок другого етапу плану Трампа щодо припинення бойових дій у Секторі Гази. За цим планом, на другому етапі мали бути створені Рада миру і підзвітний їй Національний комітет, які візьмуть на себе управління регіоном доти, доки Палестинська національна адміністрація не буде готова взяти на себе це завдання.