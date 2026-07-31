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Новини | Міжнародні

США заявляють, що «Хамас» погодився на план роззброєння в Газі

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У дописі в Truth Social Трамп заявив, що угода є «критичним кроком до того, щоб Газою нарешті керував новий палестинський уряд», який працюватиме разом із Радою миру
У дописі в Truth Social Трамп заявив, що угода є «критичним кроком до того, щоб Газою нарешті керував новий палестинський уряд», який працюватиме разом із Радою миру

Президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив, що створена його адміністрацією Рада миру досягла угоди про «повне роззброєння» «Хамасу» (угруповання, визнане терористичним у ЄС і США) й інших збройних груп у Секторі Гази, назвавши це проривом, який може прокласти шлях до виведення ізраїльських військ і створення нової палестинської адміністрації.

У дописі в Truth Social Трамп заявив, що угода є «критичним кроком до того, щоб Газою нарешті керував новий палестинський уряд», який працюватиме разом із Радою миру. Він додав, що Ізраїль вийде з Гази «після завершення роззброєння».

«Ця угода є критичним кроком до того, щоб Газою нарешті керував новий палестинський уряд, який тісно співпрацюватиме з Радою миру», – написав Трамп, додавши, що Газа більше не буде базою для нападів на Ізраїль.

Якщо пропозиція буде реалізована, вона ознаменує значний зсув у зусиллях щодо зміни післявоєнного управління в Газі. Однак залишається незрозумілим те, чи Ізраїль і «Хамас» офіційно прийняли цю домовленість, жодна зі сторін поки що не коментувала ситуацію.

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Тоді бойовики «Хамасу» здійснили масштабний напад на Ізраїль. Бойовики здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю, вторглися на його територію та вчинили наймасовішу різанину мирного населення в історії сучасної ізраїльської держави, вбивши близько 1200 людей. Бойовики також захопили близько 250 заручників і перевезли їх до Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, інші загинули.

Ізраїль відповів оголошенням війни «Хамасу». Під час наземної операції і бомбардувань Сектора Гази близько 170 тисяч людей зазнали поранень (дані міністерства охорони здоров’я, контрольованого «Хамасом»).

У жовтні 2025 року ізраїльська влада та «Хамас» домовилися про припинення вогню згідно з мирним планом, розробленим адміністрацією президента США Дональда Трампа. США, Туреччина, Катар та Єгипет виступили гарантами виконання угод. Під час першого етапу бойовики «Хамасу» повернули всіх живих і загиблих ізраїльських заручників в обмін на звільнення палестинських в’язнів з ізраїльських тюрем.

У середині січня Білий дім оголосив про початок другого етапу плану Трампа щодо припинення бойових дій у Секторі Гази. За цим планом, на другому етапі мали бути створені Рада миру і підзвітний їй Національний комітет, які візьмуть на себе управління регіоном доти, доки Палестинська національна адміністрація не буде готова взяти на себе це завдання.

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    Алекс Рауфоглу

    Cтарший кореспондент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода у Вашингтоні, округ Колумбія.

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