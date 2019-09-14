Президент США підтвердив загибель сина Осами бін Ладена

Президент США Дональд Трамп заявив, що тепер може підтвердити: Хамза бін Ладен, син раніше ліквідованого засновника і першого ватажка екстремістської ісламістської мережі «Аль-Каїда» Осами бін Ладена, дійсно був убитий у перебігу воєнної операції поблизу афгансько-пакистанського кордону.

«Втрата Хамзи бін Ладена не тільки позбавляє «Аль-Каїду» важливого і вмілого керівництва і символічного зв’язку з його батьком, а й підриває важливу оперативну діяльність угруповання», – мовиться в заяві Трампа, яку оприлюднив Білий дім.

Перші повідомлення про смерть Хамзи бін Ладена з’явилися у пресі ще 31 липня з посиланням на представників розвідки США, але в них не було нічого конкретнішого, зокрема, де й коли це могло статися. В серпні міністр оборони США Марк Еспер говорив, що, «наскільки він розуміє», Хамза бін Ладен мертвий. Але досі президент та інші головні чільники США не виступали з заявами на підтвердження цього.

Влада США в лютому цього року оголосила винагороду за голову Хамзи бін Ладена на суму в 1 мільйон доларів. Як заявили тоді у Вашингтоні, він почав сприйматися як лідер «франшизи «Аль-Каїди», і його почали називати «коронним принцом джигаду».

Хамза бін Ладен був 15-м із 20 дітей Осами бін Ладена, сином його третьої дружини. Як вважають, на час смерті йому було близько 30 років. Він оприлюднював аудіо-і відеозаклики до нападів на США й інші країни, в першу чергу щоб помститися за ліквідацію його батька спецпризначенцями США на території Пакистану в 2011 році.

Саудівська Аравія, звідки родом родина бін Ладенів, повідомила 1 березня, що скасувала саудівське громадянство Хамзи бін Ладена, не уточнюючи причини. В повідомленні лише мовилося, що це сталося ще 22 лютого.

Так само ця країна позбавила громадянства й Осаму бін Ладена, коли той іще в 1994 році жив у вигнанні в Судані.

Як мовилося у звіті ООН 2018 року, «пропаганда «Аль-Каїди» продовжує підносити нове покоління потенційних лідерів, таких, як Хамза бін Ладен, …в очевидному намаганні змалювати своїм прихильникам омолоджений образ».