Заборона на участь у виборах: Трамп оскаржив рішення суду штату Колорадо

Колишній президент США Дональд Трамп 3 січня звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення, яке забороняє йому брати участь у виборах в штаті Колорадо.



Трамп подав апеляцію на рішення Верховного суду штату Колорадо, яке стало першим в історії випадком використання 14-ї поправки Конституції для заборони кандидату в президенти брати участь у голосуванні.

Днем раніше Дональд Трамп оскаржив рішення держсекретаря штату Мен, який заборонив йому брати участь у первинних виборах (праймеріз) через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року.

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Суд у Колорадо дійшов висновку, що Трамп був причетний до заколоту 6 січня 2021 року, коли його прихильники увірвалися до будівлі Конгресу з метою зірвати сертифікацію результатів президентських виборів, а отже, він не має права обиратися, відповідно до 14-ої поправки до Конституції. Подібні позови розглядалися у кількох штатах.

Після протилежних рішень Верховних судів кількох штатів останньою інстанцією вирішення цього питання залишається Верховний суд США.