Трамп заявив про намір збільшити глобальний тариф із 10% до 15%

Президент США Дональд Трамп заявив про намір підвищити запроваджений раніше глобальний тариф із 10% до 15%. За його словами, це стане відповіддю на рішення Верховного суду США, який визнав незаконним механізм застосування тарифів.

У соцмережі Truth Social Трамп розкритикував вердикт суду, назвавши його «антиамериканським».

«Я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% світовий тариф для країн, багато з яких десятиліттями «обдирали» США без жодної відплати (поки не з’явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%», – написав він.

Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними мита, які запровадив своїми указами президент Дональд Трамп. Згідно з рішенням, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із законом 1977 року.

Йдется про Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відомий як IEEPA. Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами.

Дональд Трамп кілька разів заявляв про запровадження суттєвих мит на товари з інших країн після вступу на посаду в січні 2025 року. Зокрема, 17 січня він оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».



