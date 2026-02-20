Верховний суд США визнав, що Трамп не мав повноважень запроваджувати міжнародні мита

Верховний суд Сполучених Штатів у рішенні 20 лютого визнав незаконними високі мита, які запровадив низкою указів президент Дональд Трамп.

Рішення ухвалили шістьма голосами проти трьох. Згідно з ним, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із законом 1977 року.

Йдется про Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відомий як IEEPA. Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами.

Водночас суд не висловлювався щодо того, чи повинен і як саме федеральний уряд має надавати відшкодування імпортерам, які сплатили мита, які в 2025 році оцінюються в понад 200 мільярдів доларів.

Один із трьох суддів, які не погодилися з цим рішенням, Бретт Кавано виклав в окремій думці, що Трамп не виходив за рамки закону IEEPA, який надає президенту повноваження регулювати міжнародну торгівлю «під час надзвичайного стану національного рівня».

Дональд Трамп кілька разів заявляв про запровадження суттєвих мит на товари з інших країн після вступу на посаду в січні 2025 року. Зокрема, 17 січня він оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».