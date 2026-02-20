Трамп оголосив про нові мита на весь імпорт до США – після рішення Верховного суду щодо попередніх мит

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щодо всього імпорту товарів до Сполучених Штатів мит за тарифом 10% – на додачу до вже чинних мит. Про це Трамп сказав 20 лютого, коментуючи рішення Верховного суду США, який ухвалив, що глава держави не мав повноважень в односторонньому порядку запроваджувати мита щодо багатьох країн світу в 2025 році.

Президент США заявив, що Верховний суд перебував під впливом іноземних інтересів, коли ухвалював рішення. За словами Трампа, всі запроваджені мита на користь національної безпеки залишаться чинними. Він заявив, що буде розпочато кілька розслідувань.

Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними мита, які запровадив своїми указами президент Дональд Трамп. Згідно з рішенням, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із законом 1977 року.

Йдется про Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відомий як IEEPA. Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами.

Дональд Трамп кілька разів заявляв про запровадження суттєвих мит на товари з інших країн після вступу на посаду в січні 2025 року. Зокрема, 17 січня він оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».