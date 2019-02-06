Трамп виступає в Конгресі США зі щорічним посланням. Трансляція

Президент США Дональд Трамп виступає в Палаті представників Конгресу США зі щорічним посланням. «Настоящее время» (проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») транслює промову наживо.

Як очікують, Трамп говоритиме про імміграцію, конфлікти на Близькому Сході та американську економіку.

Глава Білого дому мав виступити з промовою в Конгресі 29 січня, однак через «шатдаун» у Палаті представників вирішили відмовити йому в цьому праві. Трамп розглядав можливість виступу поза межами Вашингтона.

25 січня президент США заявив про тимчасове припинення «шатдауну» до 15 лютого.

Часткова зупинка уряду через відсутність затвердженого фінансування була найдовшою в історії США: вона тривала із 22 грудня 2018 року. «Шатдаун» виник через відмову конгресменів пристати на вимогу Трампа і надати кошти на бажане для нього будівництво стіни на кордоні з Мексикою в сумі понад 5 мільярдів доларів. Трамп, зі свого боку, відмовився підписувати будь-який бюджетний документ, що не передбачатиме цих коштів.