У ЄС підтвердили намір виплатити Україні другий транш допомоги у 500 млн євро

Європейський союз виділить Україні 500 мільйонів євро другого траншу макрофінансової допомоги після сигналу з боку МВФ про виконання плану дій для нової програми співпраці, заявив у Брюсселі віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Ми очікуємо виконання Україною ключових попередніх дій, узгоджених з МВФ. Зі свого боку, ми вже запустили відповідні процедури, щоб виплата відбулася, щойно Україна виконає умови програми МВФ», – сказав Домбровскіс.

Журналіст Радіо Свобода у Брюсселі повідомляє, що другий транш від ЄС буде наданий після надання МВФ Україні «остаточного зеленого світла» і це має статися «протягом найближчих тижнів».

Водночас прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив у Брюсселі, що Україна очікує отримати 500 мільйонів євро другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у першому кварталі поточного року.

Раніше повідомлялося, що погодити другий і фінальний транш макрофінансової допомоги для України Європейська комісія може вже в лютому.

11 грудня 2018 року ЄС направив Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро.

7 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Вони попередньо домовилися про нову трирічну програму співпраці на майже 5,5 мільярда гривень. Документ має бути затверджений керівництвом МВФ.

12 грудня голова НБУ Яків Смолій заявив, що Київ може підписати нову програму з Міжнародним валютним фондом в першому кварталі 2020 року.