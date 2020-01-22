Єврокомісія може погодити 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні в лютому

Європейська комісія в лютому може погодити другий і фінальний транш макрофінансової допомоги для України, повідомив кореспондент Радіо Свобода в столиці Бельгії Брюсселі.

За його словами, розмір траншу становитиме 500 мільйонів євро.

11 грудня 2018 року ЄС направив Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро.

Як повідомляло Міністерство фінансів України, перелік вимог, які Україна повинна виконувати, щоб отримувати макрофінансову допомогу Євросоюзу, містить зобов’язання у сфері боротьби з корупцією, якості державного управління та податкової системи, реформу енергетичного сектору, соціальної політики та корпоративного управління в державних підприємствах, а також реформу системи управління державними фінансами.

У березні 2019 року міністр фінансів України Оксана Маркарова за підсумками зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Добровскісом повідомила, що Україна виконала більше ніж половину зобов’язань, необхідних для отримання нового траншу допомоги ЄС.