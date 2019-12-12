Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії 500 млн євро макрофінансової допомоги

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги для Києва.

В Офісі президента України повідомили, що сторони в телефонній розмові узгодили кроки, необхідні для виділення траншу найближчим часом.

7 грудня президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Вони попередньо домовилися про нову трирічну програму співпраці на майже 5,5 мільярда гривень. Документ має бути затверджений керівництвом МВФ.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила згодом, що нова угода з МВФ відкриває двері до отримання 500 мільйонів євро від Європейського союзу.