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12 грудня 2019, Київ 17:25
Новини | Політика

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії 500 млн євро макрофінансової допомоги

Зеленський провів телефонну розмову із президентом Єврокомісії

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги для Києва.

В Офісі президента України повідомили, що сторони в телефонній розмові узгодили кроки, необхідні для виділення траншу найближчим часом.

7 грудня президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Вони попередньо домовилися про нову трирічну програму співпраці на майже 5,5 мільярда гривень. Документ має бути затверджений керівництвом МВФ.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила згодом, що нова угода з МВФ відкриває двері до отримання 500 мільйонів євро від Європейського союзу.

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