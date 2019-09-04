Росія, Україна та ЄС найближчим часом оберуть дату переговорів про газ – російський міністр

Росія, Україна та Європейська комісія найближчим часом оберуть дату тристоронніх переговорів про постачання й транзит російського газу через Україну в Європейський союз, повідомив журналістам міністр енергетики Росії Олександр Новак на полях «Східного економічного форуму» в російському Владивостоці.

«Ми найближчим часом обговоримо з нашими колегами дату проведення такої зустрічі», – сказав Новак.

Він нагадав, що згідно з попередніми домовленостями така зустріч має відбутися у вересні.

«Ми зараз маємо конкретно домовитися про дату, щоб вона задовольняла всі три сторони», – заявив Новак.

18 липня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва «готова домовлятися» про продовження транзиту газу через територію України. Того ж дня у «Нафтогазі» озвучили умови, запропоновані раніше віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем: укладення операторської угоди про поєднання газотранспортних систем та угоди про бронювання потужностей.

Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський газовий монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.