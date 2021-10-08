З 11 жовтня вакциновані українці зможуть відвідати Англію без карантину

Уряд Великої Британії з 11 жовтня додасть Україну до списку країн, чиї документи про вакцинацію визнаються Сполученим королівством. Завдяки цьому українці зможуть відвідати Англію без обов’язково карантину.

Нові правила в’їзду для подорожуючих з України почнуть діяти з 4:00 11 жовтня (за місцевим часом)

«Якщо ви прибули до Англії до цієї дати, ви повинні дотримуватись правил для людей, які ще не повністю вакциновані. Якщо ви прибудете після цього, ви можете скористатися сертифікатом вакцини, щоб підтвердити свій статус вакцинації», – мовиться у повідомленні на сайті уряду.

Подорожуючі мають завершити курс вакцинації принаймні за два тижні до прибуття в Англію однією з затверджених у країні вакцин: Oxford / AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, Janssen.

Шотландія, Вельс та Північна Ірландія можуть встановлювати власні вимоги до подорожуючих.