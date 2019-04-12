Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Квітень 2019, Київ 10:22
Новини | Міжнародні

Щонайменше 56 людей загинули, сотні поранені унаслідок боїв біля Тріполі в Лівії – ООН

Місцеві жителі несуть тіло військового з урядових сил, загиблого внаслідок боїв за Тріполі, Лівія, 8 квітня 2019 року

Дивитись коментарі

Армія міжнародно визнаної влади Лівії продовжує бої із силами повстанців за контроль над столицею країни Тріполі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН, станом на 11 квітня за шість днів протистояння щонайменше 56 людей загинули, ще 266 отримали поранення.

«Ще є можливість для припинення вогню, для припинення воєнних дій», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Минулого тижня Лівійська національна армія командира Халіфа Хафтара почала наступ на Тріполі, контрольований силами визнаного ООН уряду Лівії.

Відтоді Хафтар ігнорує заклики міжнародної спільноти зупинити наступ.

Росія – ключовий союзник сил Хафтара разом із Єгиптом і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Лівія потерпає від насильства, політичної нестабільності і боротьби за владу відтоді, як в 2011 році був повалений і убитий багаторічний правитель Муамар Каддафі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG