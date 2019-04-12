Щонайменше 56 людей загинули, сотні поранені унаслідок боїв біля Тріполі в Лівії – ООН

Армія міжнародно визнаної влади Лівії продовжує бої із силами повстанців за контроль над столицею країни Тріполі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН, станом на 11 квітня за шість днів протистояння щонайменше 56 людей загинули, ще 266 отримали поранення.

«Ще є можливість для припинення вогню, для припинення воєнних дій», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Минулого тижня Лівійська національна армія командира Халіфа Хафтара почала наступ на Тріполі, контрольований силами визнаного ООН уряду Лівії.

Відтоді Хафтар ігнорує заклики міжнародної спільноти зупинити наступ.

Росія – ключовий союзник сил Хафтара разом із Єгиптом і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Лівія потерпає від насильства, політичної нестабільності і боротьби за владу відтоді, як в 2011 році був повалений і убитий багаторічний правитель Муамар Каддафі.