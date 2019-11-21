Троє військових поранені внаслідок обстрілів на Донбасі – штаб ООС

Троє українських військових зазнали бойових травм внаслідок обстрілів на Донбасі 21 листопада, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів», – заявляють українські військові.

Попередньої доби, 20 листопада, на Донбасі були поранені сім українських військовослужбовці.

Підтримувані Росією незаконні збройні формування «ДНР» і «ЛНР» зведених даних про обстріли 21 листопада не дають.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі востаннє наразі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оновленими оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань.

За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.