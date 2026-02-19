Доступність посилання

Новини | Суспільство

Троє жінок поранені через російські атаки на Дніпропетровщину – ОВА

Вулиці Нікополя, лютий 2026 року
Російська армія майже 40 разів атакувала Нікопольський та Синельниківський райони протягом дня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа 19 лютого.

Область зазнавала ударів безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Зокрема, в Нікопольському районі постраждали районний центр, Мирівська, Покровська та Марганецька громади.

«Постраждала жінка, вона на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, півтора десятки приватних будинків та господарських споруд, магазини, сонячні панелі, авто», – повідомив Ганжа.

У Синельниківському районі російські війська били по Покровській і Васильківській громадах. За даними голови області, двох поранених жінок госпіталізували:

«Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Горіли адмінбудівля, гараж і господарська споруда. Знищені 2 машини».

Читайте також: ДСНС: через удар Росії по фермі на Харківщині поранений чоловік

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.


