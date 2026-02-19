Вісім людей, зокрема 6-річна дитина, поранені через удари РФ у трьох областях – ОВА

Протягом минулої доби в трьох областях України: Херсонській, Донецькій і Запорізькій, внаслідок російських ударів постраждали вісім людей, зокрема дитина, свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Зокрема, за словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, п’ять людей були поранені на Херсонщині минулої доби. «Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок і 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватне підприємство, мікроавтобус та приватні автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що 6-річна дитина зазнала поранень внаслідок російської атаки на Запорізький район. «Упродовж доби окупанти завдали 448 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області… Надійшло 89 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури», – написав голова ОВА у телеграмі.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про поранення двох людей минулої доби.

«Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено будинок і автомобіль, у Рай-Олександрівці поранено дві людини. У Костянтинівці знищено 3 багатоповерхівки», – зазначив Філашкін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.