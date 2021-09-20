Дніпропетровщина: поліція повідомила про звільнення з трудового рабства 60 людей

На Дніпропетровщині співробітники міграційної поліції звільнили з трудового рабства 60 людей. Про це правоохоронці повідомили 20 вересня.

За даними поліції, члени угрупування вербували людей з різних областей країни для сільськогосподарських робіт.

«Як з’ясували правоохоронці, фермери мали у власності 500 га землі у Петриківському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області. Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню. Натомість людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів», – мовиться у повідомленні.

Поліцейські також заявили про затримання у справі трьох людей – 64, 50 та 40 років. За місцями їхнього проживання, роботи та в автомобілях провели обшуки.

«В результаті правоохоронці вилучили зброю, набої, паспорти робітників, документацію, банківські картки, гроші та три автомобілі. На момент слідчих заходів у бараках перебували 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації», – розповіли правоохоронці.

Затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Також відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Поліція розшукує ще двох фігурантів справи.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.