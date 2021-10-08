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ВАКС обирає запобіжний захід Труханову

Прокурор просить суд помістити Труханова під варту

Вищий антикорупційний суд 8 жовтня почав обирати запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Прокурор просить суд помістити Труханова під варту.

Раніше цього тижня меру Одеси та іншим особам оголосили підозри у справі про присвоєння землі в місті.

У жовтні 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив справу мера Одеси Геннадія Труханова про декларування недостовірної інформації.

Торік 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

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