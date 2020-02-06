Трамп після виправдання в Сенаті розкритикував «нечесних і корумпованих» демократів

Президент США Дональд Трамп у промові 6 лютого похвалився своїм виправданням у справі імпічменту в Сенаті і розкритикував «нечесних і корумпованих» демократів, які ініціювали процедуру імпічменту.

«Це було жорстоко, це було корумповано, це були брудні поліцейські, брехуни і стукачі. Цього ніколи більше не має повторитися більше з жодним президентом», – сказав Трамп своїм прихильникам у Білому домі 6 лютому.

За словами президента США, йому довелося пройти «крізь пекло» в процесі імпічменту. Трамп наголосив, що він «не зробив нічого поганого».

Трамп подякував своїм «друзям»-республіканцям за підтримку, яку вони йому надали.

Крім демократів, ініціаторів імпічменту, Трамп розкритикував колишнього голову ФБР Джеймса Комі. Він також сказав, що шкодує про вчинок сенатора Мітта Ромні – єдиного республіканця, який голосував за відсторонення Трампа з посади.

Раніше в четвер Трамп підняв тему імпічменту на Національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Він показав залу першу шпальту газети USA Today зі своїм фото і заголовком «Виправданий».

Спікер Палати представників, демократка Ненсі Пелосі заявила, що Трамп «підданий імпічменту назавжди» і «ніколи не позбудеться цього шраму».

Трампа звинувачували в зловживанні повноваженнями і перешкоджання розслідуванню Конгресу. Сенат проголосував за виправдання президента США в співвідношенні 52:48 за першою статтею імпічменту і 53:47 – по другій.

Трамп став третім президентом в історії США, підданим імпічменту – і третім, виправданим у Сенаті.