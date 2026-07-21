Трамп запровадив 50-відсоткові мита на деякі товари з Канади

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запроваження 50-відсоткового мита на широкий перелік канадських товарів – від вина та хокейних ключок до цементу, будматеріалів та електрообладнання, йдеться в повідомленні Білого дому.

«Президент Трамп компенсує тягар та недоліки для американської торгівлі, спричинені дискримінаційним ставленням Канади до американської торгівлі, та вирівнює умови конкуренції для найважливіших американських експортних товарів – автомобілів, алкоголю та молочної продукції», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Мита наберуть чинності через 30 днів, 19 серпня, і стосуватимуться імпорту приблизно на 20 мільярдів доларів.

У Білому домі заявили, що Канада запроваджує мита та квоти на імпорт автомобілів зі США, але не з інших країн, – через це з квітня 2025-го до березня 2026 року канадський імпорт американських автомобілів упав приблизно на 22%.

Майже всі канадські провінції й території, крім двох, за твердженням Білого дому, припинили закупівлю та продаж американського алкоголю. Квоти на американський сир, ідеться в повідомленні адміністрації Трампа, у Канади жорсткіші, ніж на європейський, хоча ця країна має торгові угоди і зі США, і з ЄС.