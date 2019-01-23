Конгрес проголосував за законопроект, який не дозволить Трампу припинити членство США в НАТО

Нижня палата Конгресу 22 січня підтримала законопроект, який не дозволятиме президенту США припиняти членство країни в Північноатлантичному альянсі.

Офіційно проект закону називається «Акт підтримки НАТО». За нього проголосували 357 конгресменів, проти виступили 22.

Видання New York Times 14 січня з посиланням на неназваних високопоставлених чиновників написало, що минулого року Трамп розглядав варіант виходу США з НАТО, що було б рівнозначно «знищенню» Альянсу. NYT додає, що це було б вигідно Росії та її лідеру Володимиру Путіну.

Зазначається, що нинішні та колишні чиновники побоюються, що Трамп може повернутися до ідеї виходу з НАТО, оскільки військові витрати союзників продовжують відставати від тих, які очікує президент США.