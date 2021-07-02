Компанії Трампа та її директору висунуті кримінальні звинувачення

Кримінальний суд Мангеттена звинуватив пов’язану з колишнім президентом США Дональдом Трампом корпорацію Trump Organization та її головного фінансового директора Аллена Вайссельберга в ухиленні від сплати податків на суму майже два мільйони доларів, повідомляє CNN.

За версією прокурорів, Trump Organization упродовж 15 років занижувала оподатковувані доходи, оплачуючи своїм співробітникам і членам їхніх сімей різні товари і послуги, такі як орендна плата, навчання дітей і автомобілі. Під підозру потрапили і подарунки, які робила компанія своїм працівникам.

73-річний Вайссельберг, за даними прокурора, упродовж багатьох років приховував, що є резидентом Нью-Йорка. Це дозволило йому, як стверджується, недоплатити понад 900 тисяч доларів, а також незаконно отримати податкове відшкодування на суму понад 130 тисяч доларів.

Вайссельберг не визнав себе винним. Суддя відпустив його під підписку про невиїзд, зажадавши здати паспорт.

Самому колишньому президенту США Дональду Трампу не було висунуто звинувачень. Колишній глава держави назвав те, що відбувається «політичним полюванням на відьом». Trump Organization оголосила, що Вайссельберг використовується владою як «пішак у спробі завдати шкоди колишньому президенту».

З цим не згодні представники сторони обвинувачення. Вони заявили про наявність у них неспростовних доказів – свідчення Великого журі, бухгалтерські записи, податкові звіти та заяви потенційних свідків. Зі слідством погодилася працювати і колишня дружина Вайссельберга-молодшого, яка багато років пропрацювала в компанії Трампа: саме вона передала до прокуратури не менш як 10 коробок із фінансовими документами компанії.

Розслідування проти компанії Трампа було розпочато в 2018 році. Тоді прокуратура перевіряла інформацію про таємні платежі, які в 2016 році майбутній президент зробив порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхні сексуальні зв’язки. Платіж, як стверджується, надійшов із передвиборного фонду і тому міг бути незаконним. Пізніше розслідування було розширене на інші сфери: слідство запідозрило фінансове шахрайство, обман страхових компаній і ухилення від сплати податків.

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