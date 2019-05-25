Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Травень 2019, Київ 23:37
Новини | Міжнародні

Трамп зустрівся з японськими бізнесменами у Токіо

Президент США перебуватиме у Японії до 28 травня

Дивитись коментарі

Президент США Дональд Трамп 25 травня зустрівся з японськими бізнесменами в Токіо під час свого офіційного візиту до Японії.

«Відносини між Японією та США, я це точно знаю, ніколи не були міцнішими, потужнішими, ніколи не були ближчими. Це чудовий час для торгівлі між двома країнами, які ми любимо», – сказав Трамп бізнесменам, що представляють такі компанії як «Тойота», «Ніссан», «Хонда» та інші.

За словами Трампа, наразі умови для інвестицій в економіку США кращі, ніж будь-коли раніше. Однак, президент поскаржився, що політика Федерального резерву США не дозволяє повною мірою реалізувати потенціал зростання.

/**/ /**/ /**/ Візит Дональда Трампа до Японії триватиме до 28 травня
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Президент США прибув з офіційним візитом до Японії

Повідомляється, що прийом із Трампом для керівників японського бізнесу організували в резиденції посольства США в Токіо.

У неділю Трамп зустрінеться з прем’єр-міністром Японії Абе Сіндзо, з яким зіграє у гольф, а потім відвідає турнір з боротьби сумо.

Візит Дональда Трампа до Японії триватиме до 28 травня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG