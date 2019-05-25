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25 Травень 2019, Київ 20:37
Новини | Міжнародні

Президент США прибув з офіційним візитом до Японії

Візит Дональда Трампа до Японії триватиме до 28 травня

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Президент США Дональд Трамп прибув до Японії з офіційним візитом, який, як очікують, продемонструє тісні взаємини США з Токіо, попри торговельну напруженість між країнами.

Трамп і перша леді Меланія Трамп здолали 14-годинний переліт, поки дісталися Японії.

Прем’єр-міністр Японії Абе Сіндзо підготував для Трампа банкет і місця в першому ряду на турнірі сумо.

Трамп відвідає чемпіонат сумо. Японці вже обурені – відео
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Трамп відвідає чемпіонат сумо. Японці вже обурені – відео

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На сьогодні США не відмовилися від ідеї введення мита на імпорт японських автомобілів і автозапчастин з міркувань нацбезпеки, а також залишили чинними обмеження щодо японського алюмінію і сталі.

Трамп – перший іноземний лідер, якого прийме новий японський імператор Нарухіто після недавнього успадкування трону.

Візит Дональда Трампа до Японії триватиме до 28 травня.

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